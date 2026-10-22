Manfredonia, “Ogni rifiuto trova casa”. Campagna Ase
“OGNI RIFIUTO TROVA CASA!”: L’EDUCAZIONE AMBIENTALE PARTE DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Promuovere il rispetto dell’ambiente fin dall’infanzia, accompagnando i più piccoli alla scoperta dei
gesti quotidiani che contribuiscono alla cura della città. È questo l’obiettivo di “Ogni rifiuto trova
casa!”, il progetto di educazione ambientale promosso da ASE e dal Comune di Manfredonia e
rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole dell’infanzia cittadine.
L’iniziativa intende avvicinare i piccoli alunni ai principi della raccolta differenziata, aiutandoli a
riconoscere i diversi materiali, a comprendere dove conferire correttamente i rifiuti e a scoprire il
valore del recupero e del riciclo. Conoscenze che costituiscono un primo passo verso
comportamenti più consapevoli e un rapporto responsabile con l’ambiente.
Il progetto si inserisce in una prospettiva educativa che riconosce nella scuola un luogo
fondamentale per la formazione delle abitudini e del senso di appartenenza alla comunità.
Imparare a separare correttamente i rifiuti significa anche comprendere che ogni scelta individuale
ha effetti sugli spazi condivisi e che ciascuno, fin da piccolo, può contribuire a mantenerli puliti e
accoglienti.
Un ruolo centrale è affidato al rapporto tra scuola e famiglia. Le conoscenze acquisite dai bambini
possono trovare continuità nella vita domestica, diventando occasione di confronto e di
condivisione delle buone pratiche. L’educazione ambientale può così coinvolgere anche gli adulti,
rafforzando l’attenzione verso il corretto conferimento dei rifiuti e la riduzione degli sprechi.
Attraverso “Ogni rifiuto trova casa!”, ASE e il Comune di Manfredonia affiancano alle attività
quotidiane di igiene urbana un percorso di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni. La
qualità della raccolta differenziata e la cura della città richiedono infatti, accanto all’organizzazione
dei servizi, una partecipazione informata e responsabile da parte della cittadinanza.
Investire nell’educazione ambientale significa costruire le condizioni perché i comportamenti
appresi oggi diventino abitudini durature, contribuendo alla tutela del territorio e al benessere
dell’intera comunità.
Manfredonia, 22 ottobre 2026