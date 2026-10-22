Manfredonia, “Ogni rifiuto trova casa”. Campagna Ase

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“OGNI RIFIUTO TROVA CASA!”: L’EDUCAZIONE AMBIENTALE PARTE DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA



Promuovere il rispetto dell’ambiente fin dall’infanzia, accompagnando i più piccoli alla scoperta dei

gesti quotidiani che contribuiscono alla cura della città. È questo l’obiettivo di “Ogni rifiuto trova

casa!”, il progetto di educazione ambientale promosso da ASE e dal Comune di Manfredonia e

rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole dell’infanzia cittadine.



L’iniziativa intende avvicinare i piccoli alunni ai principi della raccolta differenziata, aiutandoli a

riconoscere i diversi materiali, a comprendere dove conferire correttamente i rifiuti e a scoprire il

valore del recupero e del riciclo. Conoscenze che costituiscono un primo passo verso

comportamenti più consapevoli e un rapporto responsabile con l’ambiente.



Il progetto si inserisce in una prospettiva educativa che riconosce nella scuola un luogo

fondamentale per la formazione delle abitudini e del senso di appartenenza alla comunità.

Imparare a separare correttamente i rifiuti significa anche comprendere che ogni scelta individuale

ha effetti sugli spazi condivisi e che ciascuno, fin da piccolo, può contribuire a mantenerli puliti e

accoglienti.



Un ruolo centrale è affidato al rapporto tra scuola e famiglia. Le conoscenze acquisite dai bambini

possono trovare continuità nella vita domestica, diventando occasione di confronto e di

condivisione delle buone pratiche. L’educazione ambientale può così coinvolgere anche gli adulti,

rafforzando l’attenzione verso il corretto conferimento dei rifiuti e la riduzione degli sprechi.

Attraverso “Ogni rifiuto trova casa!”, ASE e il Comune di Manfredonia affiancano alle attività

quotidiane di igiene urbana un percorso di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni. La

qualità della raccolta differenziata e la cura della città richiedono infatti, accanto all’organizzazione

dei servizi, una partecipazione informata e responsabile da parte della cittadinanza.



Investire nell’educazione ambientale significa costruire le condizioni perché i comportamenti

appresi oggi diventino abitudini durature, contribuendo alla tutela del territorio e al benessere

dell’intera comunità.



Manfredonia, 22 ottobre 2026