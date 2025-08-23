Isole Tremiti, ben 3 imbarcazioni messe in salvo: erano in balìa delle grandi onde
Forti correnti e folate di vento avevano portato le imbarcazioni verso gli scogli: operazione di sicurezza immediata e nessun ferito.
Il tutto è accaduto Giovedì 21 Agosto, quando L’equipaggio del B.S.O.52 della Stazione Navale di Termoli è riuscito ad eseguire diversi interventi di soccorso per numerose persone presenti su tre imbarcazioni differenti.
Le prime due erano imbarcazioni da diporto che, a causa del forte vento e delle consequenziali onde in aumento, rischiavano di finire sugli scogli circostanti. La terza era invece una barca a vela, che si trovava nei pressi dell’isola di San Domino e molto vicina all’impatto proprio con le grandi rocce.
I protagonisti di questo triplice salvataggio sono stati i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale, i militari del Corpo della Guardia Costiera e i militari delle Fiamme Gialle.
Costante sorveglianza e deciso intervento sono stati i due principi alla base che hanno permesso l’istantanea realizzazione dell’operazione di salvataggio, seppur ci fossero dei rischi molto alti.