Isole Tremiti, ben 3 imbarcazioni messe in salvo: erano in balìa delle grandi onde

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il tutto è accaduto Giovedì 21 Agosto, quando L’equipaggio del B.S.O.52 della Stazione Navale di Termoli è riuscito ad eseguire diversi interventi di soccorso per numerose persone presenti su tre imbarcazioni differenti.

Le prime due erano imbarcazioni da diporto che, a causa del forte vento e delle consequenziali onde in aumento, rischiavano di finire sugli scogli circostanti. La terza era invece una barca a vela, che si trovava nei pressi dell’isola di San Domino e molto vicina all’impatto proprio con le grandi rocce.

I protagonisti di questo triplice salvataggio sono stati i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale, i militari del Corpo della Guardia Costiera e i militari delle Fiamme Gialle.

Costante sorveglianza e deciso intervento sono stati i due principi alla base che hanno permesso l’istantanea realizzazione dell’operazione di salvataggio, seppur ci fossero dei rischi molto alti.