“La vita vera è un’altra”: arriva una rivelazione su Helena Prestes e Javier Martinez

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate di quest’estate nonostante sia trascorso diverso tempo dalla loro esperienza al Grande fratello. Negli ultimi tempi, la storia d’amore degli Helevier è finita al centro di voci di crisi che sono state seccamente smentite dai diretti interessati. In queste ore, un amico vicino alla coppia ha aperto un box di domande su Instagram dove ha risposto ad alcune curiosità dei fans. Si tratta di Biagio D’Anelli, noto esperto di gossip e ex concorrente del Gf 11. L’uomo ha risposto ad una domanda di un utente che gli chiedeva se avrebbe mai intervistato Helena Prestes e Javier Martinez per i magazine per cui scrive. Di qui, è arrivata la risposta di Biagio D’Anelli che ha risposto: “Con loro ho già avuto modo di parlare a lungo ogni volta che ci siamo incontrati. Ci sono racconti, emozioni e momenti che appartengono alla loro sfera più autentica e credo sia giusto custodirli. Perché non tutto deve diventare un’intervista.”

Biagio D’Anelli e l’amicizia con Javier Martinez e Helena Prestes

Il noto esperto di gossip ha affermato di fare una grande distinzione tra spettacolo e vita vera. Biagio D’Anelli ha quindi aggiunto: “E da amico e prima ancora che da giornalista rispetto profondamente questo confine.” L’uomo ha una forte amicizia con Helena Prestes e Javier Martinez. I tre si sono incontrati di recente a Verona dove hanno preso parte alla prima di uno spettacolo lirico guidato da Alfonso Signorini. In quell’occasione, i tre avevano condiviso immagini e video dell’incontro con l’ex conduttore del GF.