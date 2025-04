Isola dei famosi 2025: Kemal da Endless Love e tre ex concorrenti del Grande Fratello nel cast

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non manca molto alla nuova edizione dell‘Isola dei famosi 2025, che partirà nel mese di maggio sui teleschermi di Canale 5. La nuova edizione non vedrà più la conduzione di Vladimir Luxuria che aveva registrato un flop di ascolti ma di Veronica Gentili, che ha fatto molto bene ai comandi de Le Iene. La donna sarà accompagnata in studio da Simona Ventura come opinionista e in Honduras da Pierpaolo Pretelli come inviato. Nel corso delle ultime ore si sta andando a formare il cast che prenderà parte alla nuova edizione dell’Isola dei famosi 2025. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un noto attore turco tra i partecipanti del reality show in riva al mare. Si tratta di Burak Ozcivit che ha ottenuto un clamoroso successo su Canale 5 con la sua partecipazione nei panni di Kemal Soydere nella serie tv di successo Endless Love.

Isola dei famosi 2025, Kemal di Endless Love con Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese nel cast?

Ma non è solo Kemal di Endless Love che potrebbe sbarcare in Honduras, ma anche tre ex concorrenti del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni nel cast della nuova stagione dell’Isola dei famosi 2025 ci sarebbe Antonella Mossetti, nota showgirl ed ex membro di Non è la Rai. Inoltre nel cast dovrebbe esserci anche la regina delle televendite Patrizia Rossetti, che aveva partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Infine ma non meno importante è stata annunciata da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, la presenza di Teresanna Pugliese. Quest’ultima è stata corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne ed ha partecipato ad un’edizione del Grande Fratello, dove si era messa in mostra per il suo carattere senza filtri.