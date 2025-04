​Simona Ventura compie 60 anni: ritorno all’Isola dei famosi?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante i nostalgici anni ’90 (e inizio 2000) la mitica Simona Ventura era una presenza molto più frequente sui canali TV: energica, carismatica, padrona assoluta del piccolo schermo. Tra sport, intrattenimento e reality, ha lasciato un’impronta decisa tanto sulla RAI, quanto a Mediaset, diventando un punto di riferimento per un’intera generazione di telespettatori. La sua carriera, però, non è stata un percorso privo di ostacoli. Accanto ai grandi successi, non sono mancati inciampi, scelte controverse e momenti di pausa che hanno sollevato interrogativi. L’ultima notizia che la riguarda ne è un esempio emblematico: pare che Simona tornerà all’Isola dei Famosi, il programma che l’ha consacrata, ma non più nel ruolo di conduttrice. Stavolta presenzierebbe come opinionista. Una scelta che, se confermata, appare quasi paradossale. Cosa l’avrà spinta ad accettare un ruolo tanto defilato, dopo essere stata regina indiscussa del format? Una risposta certa, al momento, non l’abbiamo.

Simona Ventura spegne le 60 candeline

​Il 1° aprile 2025, Simona Ventura celebra il suo 60° compleanno, segnando un traguardo significativo in una carriera televisiva che abbraccia quasi quattro decenni. Nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna, e cresciuta a Chivasso, in Piemonte, Ventura ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo partecipando a concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia, per poi affermarsi come una delle conduttrici più versatili e amate della televisione italiana. Con oltre 65 programmi all’attivo, ha saputo reinventarsi continuamente, affrontando sia momenti di grande successo che periodi di sfide personali e professionali. Oggi, con la consueta energia e determinazione, continua a essere una presenza rilevante nel panorama mediatico, conducendo “Citofonare Rai 2” insieme a Paola Perego e partecipando al “Tavolo” di “Che tempo che fa” con Fabio Fazio sul NOVE. La sua capacità di adattarsi e di affrontare nuove sfide la conferma come una figura centrale nel mondo dello spettacolo italiano.

La vita dietro le quinte

Nonostante sia nata in provincia di Bologna, è in Piemonte, a Chivasso, che Simona Ventura cresce e si forma, dopo essersi trasferita lì con la famiglia in giovane età. Figlia di Rino Ventura e Anna Pagnoni, Simona ha anche una sorella minore, Sara, oggi affermata conduttrice radiofonica. Dopo il diploma all’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, conseguito nel 1992, la sua vita prenderà una direzione molto diversa, puntando verso i riflettori. Nel 1998 sposa il calciatore Stefano Bettarini, dal quale avrà due figli: Nicolò e Giacomo. Ma quello che all’inizio sembrava un sogno da copertina si trasforma presto in una lunga vicenda mediatica: la separazione arriva nel 2004, seguita dal divorzio ufficiale nel 2008, tra dichiarazioni pubbliche e frecciate a distanza che, ancora oggi, fanno parlare. Nel 2014, Simona apre un nuovo capitolo della sua vita adottando la piccola Caterina. Dal 2018 è legata sentimentalmente al giornalista Giovanni Terzi, con il quale si è unita in matrimonio il 6 luglio 2024. Proprio nel 2024, la conduttrice ha affrontato un momento delicato a livello di salute: le è stata diagnosticata una paralisi di Bell, una condizione temporanea che coinvolge il nervo facciale, causando la perdita del controllo dei muscoli di un lato del viso. Fortunatamente, il decorso è stato benigno e la situazione si è risolta positivamente, ma lo spavento iniziale non è stato indifferente. Un ulteriore ostacolo che Ventura ha affrontato con la grinta e la resilienza che l’hanno sempre contraddistinta.