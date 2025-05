Isola dei Famosi 2025: chi è Leonardo Brum?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’isola dei famosi edizione 2025 ha visto di recente il ritiro di Leonardo Brum. Il 34enne modello brasiliano ha deciso di terminare la sua esperienza a Playa Uva, in quanto non riusciva più a reggere la fatica. Molto probabilmente, Leonardo non p un volto non conosciutissimo al pubblico italiano e abbiamo deciso quindi di farvelo conoscere meglio. Con una carriera internazionale nel mondo della moda, Brum ha sfilato per brand prestigiosi come Dolce & Gabbana, Gucci, Dsquared e Moncler. Il giovane, oltre a essere un affermato modello, svolge anche la professione di attore. La sua partecipazione allo storico programma di Canale 5, condotto da Veronica Gentili, ha attirato l’attenzione dei telespettatori italiani, curiosi di sapere quanto più possibile su questo affascinante (e oramai ex) naufrago.

Isola dei Famosi: curiosità su Leonardo Brum

Leonardo Brum è un modello e attore brasiliano, nato a Rio de Janeiro nel 1990. Con un’altezza di 1,85 metri e diversi tatuaggi, ha lavorato nel settore della moda per oltre sette anni, collaborando con importanti marchi internazionali. Attualmente, divide la sua vita tra il Brasile e la Colombia. Il suo profilo Instagram, @leonardobruum, offre uno sguardo sulla sua vita professionale e personale, con scatti che mostrano il suo amore per la natura e il surf. Dopo appena nove giorni dall’inizio del reality, Leonardo Brum ha deciso di ritirarsi definitivamente dall’Isola dei Famosi. In un video trasmesso durante il daytime del programma, ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Ho chiesto di ritornare a casa perché non sto bene, allora ho bisogno di capire me stesso, non il gioco, per me il gioco è finito già. Voglio tornare a casa e punto” . La produzione ha annunciato l’annullamento del televoto in corso, in cui Brum era coinvolto, e ha garantito il rimborso per gli utenti che avevano già votato. La breve esperienza di Leonardo Brum sull’Isola dei Famosi ha lasciato il segno, mostrando al pubblico italiano un volto nuovo e affascinante del mondo della moda internazionale. Nonostante il ritiro anticipato, la sua partecipazione al reality ha acceso i riflettori su di lui, e sarà interessante vedere quali saranno i suoi prossimi passi nel mondo dello spettacolo. Non è improbabile che nel futuro prossimo il modello riapparia in qualche altro programma Mediaset, non necessariamente un reality. Arrivederci Leonardo!