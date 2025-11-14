Irruzione fredda nella prossima settimana?
Cambia tutto nella prossima settimana secondo le previsioni de IlMeteo.it
Già nel corso di Martedì 18 e Mercoledì 19 Novembre avvertiremo i primi segnali di cambiamento del tempo con il passaggio di un vortice sul bacino del Mediterraneo che innescherà piogge, anche piuttosto forti, su buona parte del Centro-Sud.
Ma occhio da Giovedì 20 Novembre in avanti quando prenderà vita la prima seria irruzione di aria fredda di origine polare.
Occhi puntati poi sul weekend successivo quando oltre alle piogge battenti, potrebbe tornare pure la neve fino a bassa quota, in particolare sulle regioni del Nord: le Alpi sono destinate a fare il pieno: si tratta di un’ottima notizia per gli amanti degli sport invernali, ma anche per la natura in generale.
Massima attenzione anche sulle regioni del Centro-Sud dove non mancheranno temporali a causa dei forti contrasti che si verranno a creare tra masse d’aria e correnti diverse: da una parte il freddo in ingresso dall’altra il caldo umido preesistente.