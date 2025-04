Irma Testa: sorpresa a The Couple, incontra la mamma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Irma Testa, pugile italiana di 27 anni e medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, ha condiviso la sua esperienza di scoperta della propria identità sessuale durante un’intervista con ‘The Couple’. Con molta sincerità, ha raccontato di come, vivendo da sola ad Assisi, si sia accorta di guardare una sua amica con occhi diversi, un momento che ha segnato l’inizio del suo percorso di accettazione della propria omosessualità. La sua sorella maggiore, Lucia, 29 anni, ha rivelato di aver inizialmente reagito male alla notizia, ma ora entrambe condividono le loro vite con le rispettive compagne, Alessandra e Roberta, con cui desiderano costruire una famiglia.

La sorpresa per Irma Testa e sua sorella Lucia

Irma ha espresso la sua preoccupazione per il futuro, temendo di non realizzare il sogno di diventare madre, un obiettivo che considera cruciale nella sua vita. Ha anche riflettuto sui sacrifici della sorella, che ha rinunciato al suo sogno di diventare pugile per supportarla, un gesto che le pesa nel cuore.

Parlando di pregiudizi, Irma ha notato che, sebbene nel mondo dello sport ci siano meno discriminazioni, la società in generale tende a stigmatizzare gli atleti omosessuali. La madre delle sorelle, Anna, ha sorpreso le figlie con un commovente abbraccio, esprimendo il suo orgoglio e il supporto incondizionato per le loro scelte. Irma e Lucia rappresentano una nuova generazione di sportivi che sfidano le convenzioni e abbracciano l’amore in tutte le sue forme.