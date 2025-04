The Couple, concorrente contro Antonino Spinalbese: “Sa giocare molto bene”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrà in onda stasera la seconda puntata di The Couple, nuovo reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi al quale sta partecipando anche Antonino Spinalbese.

I telespettatori sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nella nuova puntata, intanto l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è finito nel mirino di un suo compagno di avventura. Di chi si tratta? Di Pierangelo Greco, durante una chiacchierata con Benedicta Boccoli ha svelato cosa pensa di lui e non gli ha risparmiato dure critiche.

Antonino Spinalbese costruito a The Couple? Cosa pensa Pierangelo Greco

L’amico di Jasmine Carrisi non crede che il noto hair stylist sia sincero, ha infatti detto: “Lui dice le cose molto studiate, molto precise. Tra tutti, secondo me è quello che gioca di più, sa giocare molto bene“. Riferendosi agli altri concorrenti ha invece detto che vede coppie sincere e vere, al momento non percepisce cose costruite a differenza di Antonino Spinalbese che invece lo vede dettagliato e costruito.

Benedicta Boccoli ha dato ragione a Pierangelo Greco, anche lei pensa che lei pensa che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez sappia giocare molto bene e ha manifestato dei dubbi anche nei confronti di Manila Nazzaro. Greco ha però preso le sue difese dicendo che la vede meno costruita e più spontanea rispetto ad Antonino Spinalbese, dopodiché ha ribadito: “Lui tira fuori delle frasette che sono proprio… Si è vero che fa parte di lui, ma penso giochi“.