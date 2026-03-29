Irene Grandi si racconta: il periodo buio e la distanza dalla musica

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Nella puntata di Canzonissima andata in onda ieri 28 marzo su Rai1, Irene Grandi ha spiegato perché da parecchio tempo non appare più in televisione. La cantante ha ammesso di aver attraversato un periodo buio e difficile: “Dopo 15 anni di lavoro in cui era stato tutto bello non mi ritrovavo più. Vivevo un momento di smarrimento: come potevo essere vera se dovevo sempre recitare un personaggio? Allora ho avuto bisogno di riflettere e di allontanarmi dalla musica”.

Irene Grandi e il legame con Benedetta

Irene Grandi ha spiegato di aver trovato conforto nella sua amica Benedetta: “Ho chiamato la mia amica in lacrime, lei mi ha sentita proprio disperata e in pochi minuti mi ha trovato un posto dove fuggire, dall’altra parte del mondo, dove lo yoga è uno stile di vita. Appena sono scesa dall’aereo mi sono sentita subito meglio”.

L’amica ritrovata

Ieri sera a Canzonissima, Irene Grandi ha raccontato che il legame tra donne è stato fondamentale per superare i momenti più difficili, spiegando di aver compreso quanto il dolore nasca spesso dal tentativo di essere qualcosa di diverso da ciò che si è davvero. Ha poi riflettuto sul significato dell’amore, descrivendolo come la presenza di chi sa sostenerti nei momenti più alti ma anche raccoglierti quando cadi. Dopo l’esibizione, la cantante ha potuto riabbracciare la sua amica Benedetta, arrivata da Bruxelles, la quale ha sottolineato come per lei fosse naturale esserci, ricordando di aver sempre ricevuto lo stesso sostegno da Irene nel tempo.



La puntata di Canzonissima del 28 marzo

La puntata del 28 marzo di Canzonissima si è sviluppata attorno al tema della “dedica”, con ogni artista chiamato a reinterpretare un grande classico della musica italiana legandolo a una persona o a un ricordo significativo. Tra esibizioni intense e momenti emotivi, Irene Grandi ha scelto La donna cannone I Jalisse hanno proposto Per sempre sì, canzone che assicurato a Sal Da Vinci la vittoria a Sanremo 2026 e divenuta immediatamente un tormentone nazionale. Da menzionare anche una bravissima Elettra Lamborghini e la sua versione di Alta Marea. Non sono mancati ospiti e momenti corali, tra cui Vanessa Scalera, attrice ha trovat fortuna in TV da anni interpretando Imma Tataranni. Immancabile, inoltre, il tributo a Gino Paoli, scomparso pochi giorni fa, che ha dato alla puntata un tono ancora più carico di emozione. Ad aver vinto la puntata è stato infine Fabrizio Moro con Il mio canto libero.





