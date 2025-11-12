Io sono Farah torna su Canale 5: il cambio di programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è stata tra le serie tv più viste nella stagione estiva di Mediaset. Le vicende di una dottoressa iraniana e del suo figlio gravemente malato hanno collezionato ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Dopo settimane di sospensione in televisione, ecco che i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato il ritorno di Io sono Farah. Secondo quanto trapelato in rete le nuove puntate della dizi turca con protagonista l’attrice Demet Ozdemir andranno in onda da venerdì 5 dicembre in prima serata su Canale 5. Le vicende della dottoressa e di Tahir prenderanno il posto lasciato vacante da Tradimento, che terminerà la sua messa in onda nell’ultima settimana di novembre con un gran finale ricco di colpi di scena per la gioia dei fan.

Io sono Farah nuove puntate: Tahir pronto a sposare la protagonista

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Io sono Farah in programma a dicembre sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che la protagonista dirà a Tahir di essere stata obbligata ad abbandonare l’Iran poiché ha ucciso il padre di Kerim, reo di averla vessata durante la loro relazione. Tahir, a questo punto, si offrirà volontario per sposare Farah, giurandole che farà di tutto affinché il bambino risulti essere suo figlio. Anche Bade apparirà d’accordo con l’idea di Tahir, che sarà pronto a sposare la dottoressa iraniana anche senza amore, ma purtroppo accadrà un imprevisto