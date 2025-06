Tradimento, come finisce? Svelato il finale della serie tv turca di Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più apprezzate in questo momento in Italia. Ogni appuntamento è visto da quasi 3 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Guzide, Tarik e Yesim continueranno a tenere alta l’attenzione del pubblico per ancora molte settimane. Secondo le indiscrezioni riportate in rete, Tradimento dovrebbe andare in onda col finale di stagione a fine novembre-dicembre, dove ci saranno colpi di scena incredibili. Con tutta probabilità, le puntate finali verranno trasmesse in concomitanza a Ballando con le stelle di Milly Carlucci per schiacciare la concorrenza. Le anticipazioni sul finale della serie tv rivelano che Guzide cadrà nello sconforto più totale. L’ex giudice scoprirà di essere stata sempre ingannata dall’ex marito Tarik. La donna ultimerà le ricerche del vero figlio facendo un’amara scoperta.

Tradimento anticipazioni finale: Guzide scopre che il suo vero figlio è morto

Le anticipazioni del finale di Tradimento in onda a fine anno sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Guzide deciderà di rintracciare il suo vero figlio, facendo una scoperta drammatica. La donna scoprirà che il bambino era deceduto appena dopo la nascita per colpa di alcune gravi malformazioni non compatibili con la vita. Alla fine, la donna rintraccerà tomba dove piangerà tutte le lacrime del mondo. Una scena straziante che commuoverà il pubblico italiano. In questa circostanza, Guzide chiederà perdono al suo bambino per non averlo vegliato fino all’ultimo istante di vita. Le puntate italiane intanto si preannunciano molto tristi. Tolga perderà la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola partito da Ipek, intenzionata ad uccidere Oltan.