Io sono Farah si accorcia su Canale 5: il nuovo cambio d’orario che infuria i fan

Io sono Farah è la serie tv che sta appassionando maggiormente i telespettatori. Le vicende di una madre e del suo bambino gravemente malato hanno conquistato davvero tutti con quasi 3 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di correre ai ripari ed attuare un cambio di programmazione per non sprecare le puntate della serie tv in questo mese di agosto, dove la maggior parte delle persone è in vacanza. Di qui, la scelta di Canale 5 di trasmettere una nuova serie tv dal titolo If you love a partire dalle 15:15. Io sono Farah verrà trasmessa subito dopo alle ore 16:15 per mezz’ora circa. Un nuovo cambio d’orario che ha fatto infuriare il popolo social, stufi di questi continui cambiamenti che non permettano una visione corretta della serie tv.

Io sono Farah anticipazioni delle nuove puntate

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Io sono Farah che il pubblico avrà modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Tahir apparirà in ansia, temendo per la vita di Kemir e di sua madre. L’uomo avrà paura che Ali Galip decida di vendicarsi di Farah e di suo figlio. Bekir, come ordinato dallo zio, si recherà a casa della protagonista per prelevare Tahir e consegnarlo nelle mani di Ali Galip. Intanto, la madre di Kemir tirerà un sospiro di sollievo quando scoprirà di essere al sicuro. Sarà qui che il bambino racconterà alla protagonista che Mehmet l’ha convinto con l’inganno a raccontare tutto quello che era successo alla tenuta.