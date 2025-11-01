Spettacolo Italia

Io sono Farah sbarca in prima serata: svelata la data del ritorno su Canale 5

Elisabetta Bertolini1 Novembre 2025
foto io sono farah
Io sono Farah è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano: Nonostante sia andata in onda solo per alcune settimane, le vicende di una dottoressa iraniana interpretata dall’attrice Demet Ozdemir hanno realizzato ascolti record sui teleschermi di Canale 5. La dizi turca ha registrato un grandissimo successo prima di essere sospesa in chiaro e trasmessa a pagamento sulla piattaforma in streaming di Mediaset. A distanza di mesi, ecco che i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato il ritorno di Io sono Farah su Canale 5. Le vicende con l’attrice turca Demet Ozdemir sbarcheranno in prima serata nel mese di dicembre, prendendo il posto lasciato vacante da Tradimento che terminerà la sua messa in onda con un finale di stagione denso di colpi di scena.

Io sono Farah torna dal 5 dicembre in prima serata su Canale 5

Io sono Farah sbarcherà in prima serata dal mese di dicembre sui teleschermi di Canale 5. Il ritorno della serie tv turca è previsto per venerdì 5 dicembre in prima visione tv. Una notizia che è stata accolta con gioia dal popolo social. Molti i commenti apparsi su Facebook in merito alla decisione presa da Mediaset. Un utente ha scritto: “finalmente vedremo come andrà a finire tra Farah e Tahir” mentre un altro ha scritto “Mediaset ha fatto bene a puntare su questa serie tv con la straordinaria Demet Ozdemir.”

