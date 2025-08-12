Io sono Farah, raddoppia la sospensione su Canale 5: la scelta di Mediaset infuria i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è la serie tv più vista in questo momento in Italia. Sono quasi 3 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende della dottoressa e di suo figlio gravemente malato. Nonostante questo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà affatto i fan della serie tv con protagonista l’attrice Demet Ozdemir. In particolare, Io sono Farah raddoppierà la sua sospensione sui teleschermi di Canale 5. Ebbene sì, la serie tv non andrà in onda in occasione della settimana di Ferragosto (11-15 agosto) ma nemmeno quella successiva dal 18 al 22 agosto. Al suo posto Mediaset ha deciso di trasmettere If You love, la serie tv turca con Kerem Bursin. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato la reazione da parte del popolo social.

Io sono Farah torna il 25 agosto su Canale 5

Molte critiche da parte degli utenti apparse sui social. Un fan di Io sono Farah ha scritto: “Non è giusto” mentre un altro “E’ impossibile vedere la serie tv con tutti questi cambiamenti”. Il ritorno delle vicende della dottoressa iraniana sono previste per lunedì 25 agosto su Canale 5. Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Io sono Farah? Le anticipazioni raccontano che Mehmet scoprirà che sua sorella ha iniziato una storia d’amore con Kaan. L’uomo non la prenderà affatto bene, tanto da decidere di far arrestare il giovane con l’accusa di aver ucciso Alperen. L’arresto arriverà alle orecchie di Ali Galip, il quale crederà che Farah abbia incastrato Kaan alla polizia.