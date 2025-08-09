Io sono Farah sospesa su Canale 5: quando torna in tv la serie tv con Demet Ozdemir

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv più viste in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende con l’attrice turca Demet Ozdemir collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo registrato in Italia, Mediaset ha deciso di sospendere almeno momentaneamente la storia della dottoressa iraniana e di suo figlio malato. Io sono Farah infatti non andrà in onda da lunedì 11 a venerdì 15 agosto per permettere ai suoi telespettatori di trascorrere Ferragosto in totale serenità. Al suo posto Mediaset ha deciso di mandare in onda Forbidden Fruit con un doppio appuntamento. Il ritorno della serie tv con Demet Ozdemir è previsto per il prossimo lunedì 18 agosto sui teleschermi di Canale 5.

Io sono Farah, chi è Demet Ozdemir

Ma chi è Demet Ozdemir, la protagonista di Io sono Farah? E’ una delle attrici più famose in Turchia ma anche a livello internazionale. Nella dizi attualmente in onda su Canale 5 interpreta una mamma alle prese con la malattia grave del figlio Kerim. Fuggita clandestinamente dall’Iran, accetta di lavorare come donna delle pulizie per assicurare le cure al figlio. Ma la dottoressa ha assistito involontariamente all’uccisione di un poliziotto e la mafia vuole sbarazzarsene. L’attrice intervistata ha detto che quando le hanno proposto il ruolo ha accettato senza nessuna esitazione, tanto da ammettere: “Occupa un posto speciale nella mia carriera, non importa quanto abbia pianto nella serie. E’ stata la prima madre single che ho interpretato. La sua lotta per la sopravvivenza del figlio è ammirevole”