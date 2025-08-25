Io sono Farah quando torna su Canale 5? C’è la data del grande ritorno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è stata tra le serie tv più viste di questa stagione estiva che sta per concludersi sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di una dottoressa iraniana e del suo figlio gravemente malato hanno catalizzato l’attenzione di due milioni di telespettatori con punte superiori del 23% di share. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti in televisione, i piani alti di Cologno Monzese hanno decido di sospendere la serie tv. Se inizialmente Io sono Farah doveva tornare dal 25 agosto su Canale 5, ecco che Mediaset ha deciso di stravolgere nuovamente la programmazione. Secondo quanto trapelato dal portale Fanpage, il ritorno della serie tv dovrebbe essere previsto nel mese di ottobre. Una vera doccia gelata per i fan che attendono con ansia il ritorno della dizi con Demet Ozdemir.

Io sono farah torna ad ottobre sui teleschermi di Canale 5

La dizi turca tornerà nel mese di ottobre sui teleschermi di Canale 5. Ma cosa vedranno i telespettatori una volta che Io sono Farah tornerà in televisione? Le anticipazioni della serie tv raccontano che grande attenzione sarà rivolta alla dottoressa. In particolare, Vera e Tahir aiuteranno la protagonista ad ottenere più velocemente la cittadinanza per rimanere in Turchia e restare al fianco del figlio, che dovrà essere sottoposto ad una delicata operazione per risolvere un problema di salute. Per questo motivo, Tahir si proporrà di sposare Farah e di assumersi la paternità del piccolo Kerin. La dottoressa accetterà la proposta dell’uomo non prima di avergli rivelato il suo difficile passato in Iran.