Io sono Farah debutta dal 28 luglio su Canale 5 ma è polemica in rete!

Io sono Farah è pronta a debuttare lunedì 28 luglio sui teleschermi di Canale 5. I piani alti di Cologno Monzese sono pronti a mandare in onda una nuova serie tv turca nel fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset. Una decisione che porterà ad una serie di cambi d’orario che non sono piaciuti affatto al pubblico italiano. In particolare, La forza di una donna non durerà più tre ore come successo in questa settimana ma verrà ridotta per permettere la messa in onda di Io sono Farah. La serie tv con protagonista Demet Ozdemir verrà trasmessa a partire dalle ore 15:45 fino alle 17.15 quando prenderà la linea le vicende di Nisan, Doruk e Bahar. Una decisione che ha scatenato diverse polemiche in rete. Un utente ha scritto: “Non è possibile, non ci si capisce più niente con tutte queste serie tv.”

Io sono Farah trama della nuova serie tv con Demet Ozdemir in onda dal 28 luglio

La nuova serie tv con Demet Ozdemit debutterà il prossimo 28 luglio sui teleschermi di Canale 5. Io sono Farah narra le vicende di una donna alle prese con un figlio gravemente malato. Un giorno, la donna inizierà a lavorare come colf per Tahir, che si rivelerà essere un ganster. Sarà in questo frangente che la protagonista assisterà all’omicidio di un poliziotto per mano della mafia. Il boss chiederà a Tahir di porre fine alla vita di Farah ma lui si rifiuterà poiché inizierà a provare per lei dei sentimenti sempre più forti. La serie tv si appresta a conquistare il pubblico italiano con una trama ricca di colpi di scena.