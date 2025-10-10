Io sono Farah con Demet Ozdemir torna su Canale 5? Tutto quello che c’è da sapere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv che hanno avuto più successo nella stagione estiva di Mediaset. Le vicende con protagonista l’attrice turca Demet Ozdemir hanno registrato ascolti record durante i mesi estivi fino alla sospensione arrivata ad agosto. I piani alti di Cologno Monzese hanno quindi deciso di trasmettere la serie tv solo a pagamento su Mediaset Infinity. Una situazione che però potrebbe presto cambiare. Secondo quanto riportato dal portale Fanpage, Io sono Farah potrebbe sbarcare nuovamente su Canale 5 al posto di Tradimento che tra poco chiuderà i battenti. Le vicende della madre e del figlio malato potrebbero andare in onda a novembre in prima serata. Una bella novità per i fan che non vedono l’ora di conoscere come evolverà la storia tra la protagonista e Tahir.

Io sono Farah torna a novembre su Canale 5?

La serie tv con Demet Ozdemir potrebbe tornare a novembre su Canale 5, prendendo il posto di Tradimento che chiuderà i battenti. Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Io sono Farah che potrebbero essere trasmesse prossimamente in televisione? Le anticipazioni rivelano che Tahir accetterà di diventare il marito della dottoressa per aiutarla ad ottenere più velocemente la cittadinanza turca. Purtroppo le nozze tra i due personaggi subiranno un imprevisto perché verranno interrotte dagli uomini di Orhan. Il pubblico scoprirà che il mandante della spedizione è Orhan, deciso a convincere Ali Galip a non far del male a Mehmet.