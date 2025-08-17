Io sono Farah cancellato su Canale 5: ecco quando torna la serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah sta conquistando i cuori dei telespettatori italiani grazie ad una trama ricca di colpi di scena. La serie tv con protagonista Demet Ozdemir ha totalizzato ascolti record nelle sue prime settimane di messa in onda su Canale 5. Infatti sono stati oltre 2 milioni di telespettatori che hanno visto le vicende di Farah e del suo figlio Kerim. Un successo che ha sorpreso persino i piani alti di Cologno Monzese che hanno deciso di effettuare un cambio di programmazione per preservare le puntate di Io sono Farah per la nuova stagione televisiva in partenza da settembre. Per questo motivo, la serie tv non andrà in onda nemmeno la settimana che va da lunedì 18 a venerdì 22 agosto. Un duro colpo per gli amanti delle vicende di Tahir, Farah e Kerim.

Io sono Farah con Demet Ozdemir torna il 25 agosto su Canale 5

La serie tv con Demet Ozdemir tornerà in onda il prossimo 25 agosto con nuove puntate ricche di emozionanti colpi di scena per la gioia dei telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Vera si dirà disposta ad aiutare la protagonista ad ottenere la cittadinanza turca. Tahir a questo punto innerverà nella situazione, offrendosi di sposare la dottoressa e prendersi la paternità del piccolo Kerim. Farah accetterà la decisione presa dall’uomo, avendo paura di dover tornare in Iran. Ma il giorno della cerimonia accadrà un imprevisto. Un gruppo di uomini armati si introdurrà nella villa per minacciare Ali Galip ed impediranno ai due promessi sposi di legalizzare la loro unione.