Io sono Farah cambia di programmazione ad agosto: la novità per i fan della serie tv

Io sono Farah è la serie tv che in questo momento sta collezionando più ascolti sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di una madre e del figlio malato hanno conquistato quasi 3 milioni di telespettatori per uno share superiore al 23%. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a prendere una decisione in merito alla sua messa in onda sui teleschermi di Canale 5. In particolare, Io sono Farah infatti subirà una riduzione di durata a partire dal 4 agosto per permettere la messa in onda di If you love, nuova serie tv con protagonista Kerem Bursin. Finita qui? No, perché la settimana di Ferragosto (11-15 agosto) le vicende di Farah e Tahir non andranno in onda. Al suo posto, Mediaset ha deciso di trasmettere un doppio appuntamento di If you love.

Io sono Farah anticipazioni puntate dal 4 all’8 agosto

Ma cosa succederà nelle puntate di Io sono Farah in programma dal 4 all’8 agosto sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca con Demet Ozdemir rivelano che Kaan si recherà sotto casa di Semiha con l’intenzione di darle del denaro come risarcimento per la morte del figlio Alperen. Il giovane verrà intercettato da Gonul, che lo inviterà a salire al piano di sopra. Nel frattempo, la madre di Kerim verrà condotta in un ospedale improvvisato dove curerà alcuni uomini di Tahir. Quest’ultimo, invece, confiderà ad Ali Galip di aver scelto di non uccidere Farah, disobbedendo ad un suo ordine. Il criminale verrà consegnato alla famiglia Karaman dove rischierà di venire ucciso. L’uomo verrà salvato dall’intervento di Mehmet. Infine la protagonista verrà arrestata per mancanza di documenti.