Io sono Farah anticipazioni dal 4 all’8 agosto: Fahar viene arrestata, ecco perché

Io sono Farah è la nuova serie tv del pomeriggio di Canale 5. Le vicende con protagonista Demet Ozdemir hanno totalizzato oltre il 24% di share nel suo debutto in televisione. Numeri davvero importanti che ne fanno della dizi turca una delle più viste in questo momento. Le anticipazioni di Io sono Farah riguardanti le nuove puntate in onda dal 4 all’8 agosto su Canale 5 rivelano che Kaan si recherà sotto casa di Semiha, deciso ad offrirle dei soldi come risarcimento per la morte del figlio. L’uomo verrà fermato da Gonul. Nel frattempo, Farah verrà portato in un ospedale improvvisato dove, sotto richiesta di Tahir, si prenderà cura dei suoi uomini feriti. Allo stesso tempo, Tahir confiderà ad Ali Galip di non aver eseguito il suo ordine e di essere pronto ad assumersi tutte le conseguenze.

Io sono Farah anticipazioni: la protagonista viene arrestata

Le anticipazioni di Io sono Farah riguardanti le nuove puntate in onda dal 4 all’8 agosto su Canale 5 rivelano che Tahir verrà affidato alla famiglia Karaman che proverà ad ucciderlo. L’uomo poco dopo convincerà Fahar a venire a stare nella sua tenuta, offrendole protezione. Ma la protagonista verrà arrestata per essere un’immigrata clandestina. Tahir a questo punto deciderà d’intervenire per impedire alla donna di tornare in Iran. L’uomo insieme al suo compagno Bade riusciranno a fermare l’autobus diretto verso l’aeroporto, impedendo il rimpatrio di Bahar. Una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della nuova serie tv con protagonista Demet Ozdemir.