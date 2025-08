Io sono Farah anticipazioni: come finisce la serie tv di Canale 5? Finale da brividi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è la serie tv turca più vista in questo momento in Italia. Sono quasi 3 milioni di telespettatori, quelli che seguono ogni giorno le vicende di una dottoressa e del suo figlio malato. La serie tv continuerà la sua messa in onda anche durante la nuova stagione televisiva in partenza da settembre su Canale 5. Per questo motivo, c’è già tanta curiosità di sapere cosa succederà nel finale di Il sono Farah. In Turchia, la dizi turca si è conclusa con un episodio denso di colpi di scena ma anche un messaggio di speranza e rinascita. Le anticipazioni rivelano che Tahir farà di tutto pur di salvare la protagonista nonostante abbia ricevuto l’ordine di ucciderla. Un’impresa che si rivelerà più difficile del previsto perché la dottoressa farà spesso di testa sua.

Io sono Farah, trama ultimo episodio: Tahir finge la sua morte

Nell’ultimo episodio di Io sono Farah dal titolo Seconda opportunità, la dottoressa entrerà in possesso di alcuni filmati che dimostrano la colpevolezza di Gonul e Bade nell’omicidio di Alperen. La protagonista invece di vendicarsi distruggerà le prove, dimostrando di essere più propensa al perdono che alla rabbia. Intanto il pubblico scoprirà che Tahir ha mentito per proteggere tutti compreso suo fratello Mehmet. Quest’ultimo capirà il vero motivo del criminale, tanto da unirsi a lui ed al commissario Salim in un’operazione finale per incastrare Oran. Il piano fallirà in quanto Tahir verrà colpito da un proiettile. Una scena densa di pathos che lascerà tutti quanti col fiato sospeso. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Tahir fingerà la sua morte per diventare un collaboratore di giustizia e protetto dalla polizia. Intanto, la protagonista scoprirà di essere in dolce attesa, ricevendo una lettera ed un segnale di speranza. I due si ritroveranno lontani da Istanbul pronti ad una nuova vita insieme con Kerim, finalmente guarito.