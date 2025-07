Io sono Farah, spoiler 31 luglio 2025: Ali Galip ordina a Tahir di uccidere Farah

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda da pochi giorni e sta riscuotendo non poco successo, i telespettatori si chiedono cosa accadrà nei nuovi episodi di Io sono Farah, in onda su Canale 5 alle 15.15 da lunedì a venerdì. Nelle nuove puntate di oggi, giovedì 31 luglio 2025, i colpi di scena non mancheranno.

Quando i poliziotti andranno via Farah proverà a scappare con Kerimsah, Adil e Haydar la fermeranno e la porteranno da Ali Galip. Tahir davanti al suo capo mentirà sul fatto che la donna non abbia parlato con nessuno dell’omicidio, lui le prometterà che si farà carico delle cure di suo figlio ma quando andranno via ordinerà di ucciderla.

Spoiler Io sono Farah 31 luglio 2025: Yasemin teme che Tahir abbia un’altra donna

Continueranno le ricerche di Farah, intanto Mehmet e Orhan nell’ospedale in cui la donna si era presa cura di Ali Galip troveranno una possibile pista. La protagonista dovrà tornare a casa e chiederà al figlio di non raccontare nulla a Gonul, al bambino chiederà anche di non svelare dove hanno trascorso la notte. Ali Galip dovrà rimanere a letto, le sue condizioni di salute però miglioreranno.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno sapere che Farah non dirà nulla a Mehmet, però riuscirà a rintracciare in un locale Yasemin e parlerà con lei. La donna non si lascerà sfuggire nessuna informazione, le parole del poliziotto però la faranno insospettire e si precipiterà da Tahir perché ha paura che possa avere un’altra donna.