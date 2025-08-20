Io sono Farah ancora sospesa su Canale 5: è polemica in rete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è stata la dizi turca che ha ottenuto più successo in questa stagione estiva sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di una dottoressa e del suo figlio gravemente malato hanno infiammato l’estate, registrando ascolti clamorosi. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso di sospendere le vicende con protagonista l’attrice Demet Ozdemir da ormai due settimane. Secondo qualche indiscrezioni trapelate in rete non è ancora certo quando tornerà Io sono Farah sui teleschermi di Canale 5. La dizi turca infatti non tornerà dal prossimo 25 agosto ma sarà sostituita da If you love, con un doppio appuntamento. La serie tv con Kerem Bursin dovrebbe concludersi il prossimo 31 agosto con una puntata evento.

Io sono Farah non andrà inonda dal 25 al 29 agosto

La dizi turca con Demet Ozdemir rimarrà ancora sospesa di una settimana. Infatti non è previsto nessun appuntamento dal 25 al 29 agosto sui teleschermi di Canale 5. Una novità che ha scatenato la reazione da parte del popolo della rete. Molti i commenti velenosi nei confronti di Mediaset come questo: “Ma quando torna Io sono farah? Siamo stanchi di aspettare” mentre un altro “Avete mandato in onda troppe serie tv”. Nel frattempo, le anticipazioni delle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Tahir deciderà di aiutare la dottoressa ad ottenere più velocemente la cittadinanza turca per stare vicino al figlio, che verrà sottoposto ad un trapianto di midollo osseo. Il criminale deciderà di convolare a nozze con la protagonista.