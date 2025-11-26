Inverno in forma: rimodella il tuo corpo con l’Istituto di Bellezza Luna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con l’arrivo dell’inverno, è il momento ideale per prendersi cura del proprio corpo e prepararsi alle feste in piena forma. L’Istituto di Bellezza Luna di Anna Maria Annecchino, punto di riferimento a Foggia e nell’intera provincia, per trattamenti estetici professionali, propone la speciale promozione “Inverno in forma”, pensata per chi desidera rimodellare il corpo con un percorso completo e personalizzato.

Trattamenti corpo su misura per risultati visibili

La promozione include 3 trattamenti corpo professionali + 1 trattamento in omaggio per chi prenota entro il 15 dicembre. Ogni percorso è studiato per rimodellare e rassodare le zone più critiche, tra cui addome, fianchi, interno cosce, glutei e braccia e può essere accompagnato da una consulenza nutrizionale personalizzata, grazie alla collaborazione con professionisti esperti in alimentazione, per massimizzare i risultati e garantire un approccio completo al benessere del corpo.

Oltre ai trattamenti classici, l’istituto offre tecnologie avanzate per risultati rapidi e visibili già dalle prime sedute:



Eximia

Eximia è un trattamento all’avanguardia, non invasivo, adatto a uomini e donne. Il metodo combina tecniche diverse, frutto di ricerche avanzate e sperimentazioni cliniche, prevedendo 22 programmi per il massaggio connettivale del corpo.

Garantisce performance eccellenti nel trattamento di:

Cellulite;

Accumuli di adipe;

Ipotonia cutanea e muscolare;

Smagliature;

Cicatrici;

Rughe.

Massaggio EGO

Il massaggio EGO combina il trattamento manuale con tre moderne tecnologie:

Fotobiostimolazione (luce LED) : incrementa l’energia cellulare e contrasta la cellulite;

: incrementa l’energia cellulare e contrasta la cellulite; Elettrostimolazione (impulsi elettrici) : tonifica la muscolatura;

: tonifica la muscolatura; Elettrostimolazione (microcorrenti): favorisce l’eliminazione delle tossine e la rigenerazione dei tessuti.

Fin dalla prima seduta, il corpo beneficia di una profonda sensazione di relax e benessere, trasformando ogni trattamento in un momento rigenerante.

Fisiotron

Il Fisiotron sfrutta quattro diverse emissioni di energia: Elettrostimolazione, Ultrasuoni, Microcorrenti e Onde Elastiche. Questo trattamento innovativo consente di ottenere risultati concreti e comprovati:

Perdita di 1 taglia e 1 litro di acqua extracellulare ;

; Rassodamento e risollevamento dei glutei ;

; Profilo cosce e fianchi più snellito ;

; Contrasto alla pelle a buccia d’arancia ;

; Azione drenante percepita ;

; Pelle levigata e compatta già dopo 3 settimane.

Le clienti che completano il trattamento FISIOTRON si dichiarano soddisfatte al 100%, confermando l’efficacia clinica del percorso.

Cellutonic

Cellutonic è il trattamento estetico più famoso dell’istituto, grazie a una metodologia avanzata ed efficace che attacca la cellulite e rassoda intensivamente tutto il corpo. Perfetto per chi desidera migliorare la compattezza dei tessuti e ridurre gli inestetismi cutanei.

Drentonic

Drentonic stimola il riassorbimento dei liquidi, favorisce il ripristino del corretto equilibrio della circolazione e facilita la rimozione delle tossine infiltrate nei tessuti.

L’azione riossigenante sulla pelle restituisce uniformità al colorito epidermico e dona una sensazione immediata di leggerezza e benessere.

Perché scegliere l’Istituto di Bellezza Luna

L’Istituto di Bellezza Luna di Anna Maria Annecchino si distingue per:

Approccio personalizzato e professionale a ogni cliente;

Trattamenti corpo avanzati e sicuri;

Risultati visibili e duraturi grazie alla combinazione di estetica e nutrizione;

Ambiente accogliente e rilassante, ideale per dedicarsi del tempo e coccolarsi.

Come approfittare della promozione

La promozione “Inverno in forma” è valida fino al 15 dicembre. Prenota subito il tuo percorso corpo e assicurati il trattamento in omaggio, per iniziare l’inverno con più tonicità, silhouette definita e benessere completo.

Prenota oggi la tua consulenza all’Istituto di Bellezza Luna e scopri tutti i trattamenti corpo professionali pensati per te, inclusi Eximia, EGO, FISIOTRON, Cellutonic e Drentonic.

Dove si Trova il Centro Estetico Luna?

Centro Estetico Luna – Anna Maria Annecchino

Via Homs, 41 – 71121 Foggia (FG)

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0881 741349 / Cell. 333 8937176