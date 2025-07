[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GdiF FOGGIA: INTENSIFICATA L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI LAVORO: SCOPERTI 67 LAVORATORI IN NERO E VIOLAZIONI IN DIVERSI SETTORI COMMERCIALI.

Nell’ambito di un’intensa e strategica attività di controllo economico del territorio, i militari del Comando Provinciale di Foggia hanno svolto interventi mirati e decisi per contrastare il fenomeno del sommerso da lavoro, una piaga che mina le fondamenta della legalità, dell’equità e della corretta concorrenza nel nostro Paese.

Questa operazione, frutto di un’attenta analisi di rischio e di un’attività capillare sul campo, ha interessato numerosi esercizi commerciali di diversa tipologia – tra cui ristoranti, bar, negozi al dettaglio, attività artigianali e servizi alla persona – evidenziando l’impegno costante del Corpo nel tutelare i diritti dei lavoratori e la corretta concorrenza tra le imprese.

Durante le verifiche – che hanno interessato complessivamente 50 datori di lavoro in tutta la Capitanata – sono stati individuati 67 lavoratori impiegati senza regolare contratto, in violazione delle normative vigenti in materia di tutela previdenziale e assunzioni. Sono state contestate anche violazioni relative al pagamento delle retribuzioni in contanti, senza tracciabilità, e all’omessa comunicazione di variazioni contrattuali, che compromettono la trasparenza e la legalità del mercato del lavoro.

L’attività svolta rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro il lavoro nero che non solo danneggia le casse dello Stato, ma pregiudica anche i diritti dei lavoratori e distorce le regole del mercato.

L’azione delle Fiamme Gialle, infatti, si inserisce in una strategia più ampia di tutela della legalità, volta a garantire un’economia più equa, trasparente e competitiva. Contrastare il sommerso da lavoro significa difendere il patrimonio pubblico, promuovere condizioni di lavoro dignitose e assicurare che il mercato funzioni nel rispetto delle regole, a beneficio di tutta la collettività.

