Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gatto bruciato ad Halloween a Manfredonia, appello LNDC

Un gatto trovato senza vita, con il corpo bruciato. Una morte terribile che non può restare senza risposte.

È accaduto a Siponto, in provincia di Foggia, nei pressi della stazione ferroviaria.

Non sappiamo ancora se questo povero animale sia stato bruciato quando era vivo o dopo la sua morte. Ma una cosa è certa: vogliamo conoscere la verità.LNDC Animal Protection ha sporto denuncia affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati eventuali responsabili.

Quel gatto non può raccontare cosa gli è successo. Ma forse qualcuno ha visto o sa qualcosa.Facciamo appello a chiunque abbia informazioni, anche apparentemente insignificanti, affinché si faccia avanti.

Scriveteci a avvocato@lndcanimalprotection.org

Aiutateci a non lasciare questa morte senza risposte. Condividete il nostro appello.