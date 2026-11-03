Gatto bruciato ad Halloween a Manfredonia, appello LNDC
Gatto bruciato ad Halloween a Manfredonia, appello LNDC
Un gatto trovato senza vita, con il corpo bruciato. Una morte terribile che non può restare senza risposte.
È accaduto a Siponto, in provincia di Foggia, nei pressi della stazione ferroviaria.
Non sappiamo ancora se questo povero animale sia stato bruciato quando era vivo o dopo la sua morte. Ma una cosa è certa: vogliamo conoscere la verità.LNDC Animal Protection ha sporto denuncia affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati eventuali responsabili.
Quel gatto non può raccontare cosa gli è successo. Ma forse qualcuno ha visto o sa qualcosa.Facciamo appello a chiunque abbia informazioni, anche apparentemente insignificanti, affinché si faccia avanti.
Scriveteci a avvocato@lndcanimalprotection.org
Aiutateci a non lasciare questa morte senza risposte. Condividete il nostro appello.