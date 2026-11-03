Verità Nascoste, anticipazioni 3 novembre: video inediti su Andrea Sempio e caso Garlasco

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Nuovo appuntamento con Verità Nascoste, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante in prima serata su Rete 4. La puntata di martedì 3 novembre si concentrerà su alcuni dei casi di cronaca più discussi degli ultimi mesi, con servizi esclusivi, nuovi documenti e aggiornamenti investigativi.

A catturare l’attenzione sarà soprattutto il caso Garlasco, che continua a far discutere l’opinione pubblica. La trasmissione promette infatti di mostrare nuovi video inediti riguardanti Andrea Sempio e documenti esclusivi collegati all’inchiesta sulla presunta corruzione. Nel corso della serata si parlerà anche della morte di Jessica Dalla Chiara, dell’omicidio di Pamela Genini e delle recenti violenze che hanno segnato diverse manifestazioni di piazza. Cosa mostrano i nuovi filmati su Andrea Sempio? Quali sviluppi emergono nelle inchieste di Jessica Dalla Chiara e Pamela Genini? E cosa c’è dietro l’escalation delle violenze durante le proteste?

Andrea Sempio al centro della puntata con nuovi video inediti

Le anticipazioni di Verità Nascoste rivelano che il focus principale della serata sarà dedicato al caso Garlasco.

Milo Infante tornerà infatti ad approfondire una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi anni attraverso nuovi materiali video riguardanti Andrea Sempio. La trasmissione proporrà inoltre documenti esclusivi legati agli sviluppi dell’indagine sulla presunta corruzione, con l’obiettivo di analizzare aspetti che continuano ad alimentare il dibattito pubblico.

Il caso resta uno dei temi più discussi nel panorama della cronaca italiana e la trasmissione dedicherà ampio spazio agli ultimi elementi emersi nelle indagini.

Jessica Dalla Chiara e Pamela Genini: gli ultimi sviluppi delle indagini

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per due casi di cronaca che continuano a essere al centro dell’attenzione.

Il programma tornerà sulla morte di Jessica Dalla Chiara, l’infermiera veronese deceduta nel 2024. L’inchiesta resta particolarmente delicata e gli ultimi sviluppi processuali saranno al centro dell’approfondimento curato dalla redazione.

A seguire, Verità Nascoste analizzerà anche le novità relative all’omicidio di Pamela Genini, una vicenda che continua a presentare interrogativi e punti ancora da chiarire. Attraverso testimonianze e ricostruzioni, il programma proverà a fare il punto sulle indagini.

Violenze di piazza, il confronto tra impegno civile e devastazioni

La puntata si aprirà con una riflessione sugli episodi di violenza che hanno caratterizzato alcune manifestazioni nelle ultime settimane.

Partendo da una lettera indirizzata a un poliziotto rimasto ferito durante gli scontri, la trasmissione approfondirà il tema delle tensioni nelle piazze italiane. L’attenzione sarà rivolta soprattutto al contrasto tra i tanti giovani impegnati in attività civiche e sociali e coloro che invece si rendono protagonisti di episodi di devastazione e guerriglia urbana.

Tra cronaca, attualità e inchieste, la nuova puntata di Verità Nascoste si preannuncia particolarmente ricca di spunti e approfondimenti, con il caso Garlasco destinato ancora una volta a occupare il centro della scena.