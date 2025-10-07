[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innovazione e ricerca: la scuola che guarda al futuro

Partecipare all’incontro per la presentazione del libro “Innovazione educativa. Tecnologie e strategie per la didattica del futuro”, della dott.ssa Martina Rossi, assegnista di ricerca presso il Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia, è stata un’occasione preziosa di riflessione e confronto.

Questo volume non è solo un contributo scientifico di grande valore, ma anche uno strumento concreto per chi ogni giorno vive la scuola, tra sfide, trasformazioni e nuove opportunità.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione del Sindaco e della Vicesindaca, Assessora all’istruzione, la cui presenza ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso tra amministrazione, scuola e comunità per costruire insieme un sistema educativo più innovativo, inclusivo e vicino ai bisogni reali delle nuove generazioni.

È necessario rafforzare il legame tra ricerca universitaria e pratica educativa: solo attraverso un dialogo costante tra scuola, università e istituzioni possiamo costruire un sistema formativo capace di innovare, includere e rispondere ai bisogni reali della nostra società.

Grazie a chi ha organizzato questo incontro e a chi, come Martina, continua a credere nella forza della innovazione e della conoscenza condivisa.

Ins. Michelina Quitadamo