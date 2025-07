Innocence sbarca su Canale 5: in arrivo la nuova serie tv turca del weekend

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mediaset ha deciso di attuare diversi cambi di programmazione per questa stagione estiva. In particolare, Tradimento è in pausa da questo 30 giugno al suo posto i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di trasmettere Forbidden Fruit, una nuova serie tv turca che racconta la storia di due sorelle. Una novità che non è piaciuta molto al pubblico italiano, che ormai si era abituato a vedere le vicende di Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin su Canale 5. Ma i cambi di programmazione non sono finiti qui perché Mediaset ha annunciato l‘arrivo di una nuova serie tv turca da trasmettere nel weekend al posto di Tradimento. Secondo le indiscrezioni, dal 12 luglio per tutti i sabato e domenica a seguire andrà in onda Innocence, che racconta la storia di una madre disposta a tutto pur di salvare la figlia da una relazione tossica.

Innocence è la nuova serie tv di Canale 5: la trama

Innocence è la nuova serie tv turca in partenza da sabato 12 luglio su Canale 5. Le vicende di Bahar terranno compagnia gli italiani durante tutti i weekend. La storia racconta di una donna separata con due figlie. Un giorno, la figlia più grande, Ela, si innamora perdutamente di Ilker, un uomo più grande di lei di 15 anni e capo del padre di lei. Certa che la figlia sia stata manipolata, Bahar farà di tutto pur di proteggerla ed impedirle di intraprendere una relazione tanto pericolosa. Tuttavia i suoi tentativi si riveleranno inutili. La situazione precipiterà nel giorno del 19esimo compleanno di Ela quando un evento segnerà per sempre tutta la famiglia. La dizi è pronta a conquistare il pubblico italiano dopo aver debuttato in Turchia qualche anno fa.