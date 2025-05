Tradimento raddoppia su Canale 5: cambio di programmazione per la serie tv turca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più apprezzate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Guzide e Tarik sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5, confermandosi come un nuovo prodotto vincente delle reti Mediaset. Dopo lo stop della puntata pomeridiana del 2 maggio, ecco che i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i tanti fan che seguono le storie ambientate in Turchia. In dettaglio, Tradimento raddoppierà la sua messa in onda in prima serata nella settimana prevista dal 4 al 10 maggio su Canale 5. La serie tv infatti andrà in onda di martedì e venerdì sera in prima serata mentre rimane confermato al pomeriggio da lunedì al sabato. Una bella sorpresa per i fan che ogni giorno seguono le vicende della giudice Guzide.

Tradimento anticipazioni puntata dal 4 al 10 maggio

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 4 a sabato 10 maggio in prima visione sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca con protagonista l’attrice Vahide Percin raccontano che una donna riprenderà di nascosto la lite sfociata in rissa tra Tolga e Kahraman. Purtroppo il video finirà su tutti i siti di gossip, causando un vero e proprio scandalo. Dopo aver visto il filmato dello scontro, Mualla ordinerà ai suoi scagnozzi di riportare Oylum da sua madre Guzide. Quest’ultima, Sezai e Umit, a questo punto, cercheranno di riunire madre e figlio con scarsi risultati. Allo stesso tempo, Mualla nasconderà a Kahraman la verità sull’allontanamento di Oylum, continuando a manipolare la situazione familiare a suo favore.