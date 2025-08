Innocence anticipazioni puntate 9 e 10 agosto: Ela prova a togliersi la vita, ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innocence continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico anche nel corso delle puntate che saranno trasmesse sabato 9 e domenica 10 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ela rimarrà così sconvolta dalla gogna mediatica da provare a togliersi la vita con un vetro rotto. Sua madre Bahar riuscirà a calmarla. La donna informerà sua figlia di credere alle sue parole anche quando lei dimostrerà di non essere più sicura di quanto detto davanti al giudice. Stando alle anticipazioni di Innocence si evince che Bahar avrà un duro faccia a faccia con Hande. Proprio quest’ultima verrà difesa a spada tratta da Neval e Timur.

Innocence anticipazioni: Ela sentita dalla polizia per aver diffamato Irem

Ma i colpi di scena per quanto riguarda Innocence non sono ancora finiti qui. Le anticipazioni delle puntate in onda il 9 e 10 agosto su Canale 5 rivelano che Timur ricorderà a Bahar che non può prendersela con chiunque abbia un parere cattivo su Ela. L’uomo inoltre le spiegherà che loro figlia è stata già portata in commissariato una volta per aver diffamato Irem con dei post su internet. Il pubblico a questo punto scoprirà che Ela era stata sentita dalla polizia per l’uso di alcuni account falsi con cui aveva insultato Irem. La ragazza era stata prosciolta perché Irem aveva ritirato la denuncia su suggerimento di Ilker.