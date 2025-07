Innocence anticipazioni domani 27 luglio: Ela riapre gli occhi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innocence andrà in onda anche domani 27 luglio con un nuovo appassionante appuntamento ricco di colpi di scena per gli amanti della serie tv di Canale 5. Ela aprirà finalmente gli occhi dopo essere rimasta vittima di una brutale aggressione. La ragazza si rifiuterà di parlare per mettere le manette al suo aggressore. Dalle anticipazioni di Innocence si apprende che le forze dell’ordine metteranno le mani sul secondo cellulare di Ela con la quale ha parlato con Ilker. Bahar, nel frattempo, apparirà sconvolta, tanto da cercare di contattare Timur, che si troverà in compagnia di Banu. La donna riuscirà a far firmare al suo amante una richiesta di dimissioni dal gruppo Ilgaz. Il pubblico, a questo punto, assisterà ad un flashback di alcuni mesi. Irem si presenterà a casa di Riva mentre Ela si troverà con Ilker.

Innocence anticipazioni puntata 27 luglio: Ela minaccia Ilker

Le anticipazioni di Innocence riguardanti la nuova puntata in programma domani 27 luglio su Canale 5 rivelano che grazie ad un flashback si scoprirà che Ilker aveva nascosto Ela all’interno di uno stanzino. Irem era riuscita a scoprire della presenza della ragazza dopo aver trovato un braccialetto. La donna a questo punto aveva organizzato un incontro con Ela e Ilker. In questo frangente, la figlia di Bahar aveva raccontato la sua versione dei fatti che era stata subito smentita da Ilker. Quest’ultimo aveva accusato la donna di essersi inventata la loro storia d’amore. Ela si era arrabbiata e aveva minacciato l’uomo. Il pubblico a questo punto assisterà ad un salto temporale che porterà la narrazione al giorno della prima udienza di Ela contro Ilker.