Innocence anticipazioni puntate 31 agosto e 6 settembre: Ilker ha provocato l’aborto di Ela

Domenica 31 agosto e sabato 6 settembre andranno in onda sui teleschermi di Canale 5 due nuove puntate di Innocence, la serie tv che sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Le anticipazioni rivelano che Ilker rilascerà una dichiarazione inaspettata, confermando una parte della versione raccontata da Ela. L’imprenditore rivelerà di aver colpito la donna con una sedia per poi scappare in spiaggia dov’era svenuto. Una volta ripreso i sensi, l’uomo aveva trovato la donna sporca di sangue. Dagli spoiler di Innocence si apprende che Bahar si scaglierà contro la figlia per aver dato ad Ilker un modo per costruirsi la sua difesa. Allo stesso tempo, Ismail apparirà certo che nessuno crederà alle parole del figlio, che nel frattempo temerà che Ela possa ricordare della gravidanza.

Innocence anticipazioni: Ela ricorda che aspettava un bambino da Ilker

Nelle puntate di Innocence in programma domenica 31 agosto e sabato 6 settembre, Ela ricorderà che era in attesa di un bambino il giorno della sua aggressione. La ragazza si recherà a casa Ilgaz, dove incolperà Ilker di averla colpita con una sedia, provocando il suo aborto. L’imprenditore non potrà fare altro che ammettere le sue colpe. Le parole di Ilker sconvolgeranno Irem che porrà fine al loro matrimonio. Nel frattempo, Hale chiederà aiuto a Banu per evitare uno scadalo. Banu raggiungerà Bahar e Timur avvertendoli delle possibili conseguenze che la notizia della gravidanza di Ela potrebbe avere durante il processo.