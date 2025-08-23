Innocence anticipazioni puntate 30 e 31 agosto: Ilker rinuncia a fuggire dalla Turchia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innocence tornerà ad emozionare il pubblico italiano nel corso delle puntate trasmesse sabato 30 e domenica 31 agosto in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Ilker sembrerà essere sparito nel nulla in concomitanza all’inizio del processo. Intanto Ela confiderà all’avvocato ed ai genitori di aver ricordato la notte in cui è stata aggredita. Dagli spoiler di Innocence si apprende che Ilker sarà sul punto d’imbarcarsi su di un aereo per poi decidere di tornare indietro. Ela inizierà la sua deposizione davanti al giudice, testimoniando che Ilker l’ha colpita con una sedia ma di non averla pestata ulteriormente. La ragazza racconterà di non aver visto in faccia il suo aggressore sebbene escluda che sia Ilker a causa dell’assenza di tatuaggi sulle braccia.

Innocence anticipazioni 30 e 31 agosto: Ilker conferma la versione di Ela davanti al giudice

Le anticipazioni di Innocence riguardanti le nuove puntate in programma il 30 e 31 agosto in prima visione su Canale 5 rivelano che Ilker confermerà la versione della protagonista davanti al giudice per poi confessare di essere uscito sulla spiaggia dove ha perso i sensi. Una volta ritornato a casa, Ilker rivelerà di aver trovato Ela piena di sangue. Bahar apparirà furiosa con la figlia per aver fornito ad Ilker un appiglio per imbastire la sua difesa. Ismail temerà che nessuno possa credere alle parole di suo figlio, che avrà un’altra preoccupazione. Ilker temerà che Ela possa ricordare della gravidanza. La paura dell’uomo si rivelerà fondata quando la protagonista si recherà dalla psichiatra dove durante una seduta ricorderà di essere rimasta incinta. Per questo motivo, la donna si presenterà a casa di Ilgaz.