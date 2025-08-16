Innocence anticipazioni puntate 23 e 24 agosto: Irem prova a togliersi la vita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Innocence che il pubblico avrà modo di vedere sabato 23 e domenica 24 agosto sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che il pubblico assisterà ad un flashback in cui Irem si recherà a casa di Ela per scusarsi di averle lacerato il lobo sinistro dopo averle strappato l’orecchino. La situazione degenererà quando la protagonista pregherà Ilker di raggiungerla a casa fingendo di essere sola. Irem sconvolta prenderà un vaso per spaccarlo in testa ad Ela finendo per colpire Bahar. Dagli spoiler di Innocence si apprende che Ela accompagnerà la madre in ospedale mentre Irem incontrerà Ilker per le scale. La donna indignata ridarà all’uomo l’anello di fidanzamento. Tornati al presente, Ilker chiederà ad Ela di testimoniare il falso al processo così da poter evitare la carcerazione preventiva e poterla incontrare faccia a faccia.

Innocence anticipazioni puntate 23 e 24 agosto: Irem vuole uccidersi per il tradimento di Ilker

Le anticipazioni di Innocence riguardanti le nuove puntate in onda il 23 e 24 agosto su Canale 5 rivelano che Ela si allontanerà da casa, tanto che la sua famiglia inizierà a credere che sia con Ilker. Nel frattempo Irem diffonderà un video in cui annuncerà la sua intenzione di suicidarsi non riuscendo più a reggere il peso del tradimento di Ilker con Ela. Il pubblico a questo punto scoprirà che si tratta tutta di una messa in scena organizzata da Irem. Hale scoperto il piano chiederà ad Irem di pubblicare un nuovo video sui social dove si scusa per il gesto e in cui ammette dell’incontro tra Ela e Ilker la sera del suo tentato suicidio.