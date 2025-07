Innocence anticipazioni puntata domani 20 luglio: Ilker linciato in prigione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innocence continua a tenere alta l’attenzione del pubblico di Canale 5. Debuttata da poche settimane in Italia, la nuova serie tv turca sta registrando sempre più ascolti. Nel nuovo appuntamento in programma domani 20 luglio in prima visione su Canale 5, Bahar scoprirà che sua figlia attendeva un bambino e di averlo perso in seguito all’aggressione dubita da Ilker. La sua tristezza si trasformerà presto in rabbia alla scoperta che Timur sapeva della storia d’amore tra Ela ed il suo capo e non ha fatto niente per fermarla. Dalle anticipazioni di Innocence si apprende che Timur proverà a convincere Bahar a ritirare la denuncia, non essendoci alcuna prova che il bambino che attendeva Ela sia di Ilker. Ma la donna si opporrà, volendo dimostrare a tutti i costi la colpevolezza dell’uomo.

Innocente anticipazioni puntata 20 luglio: i galeotti linciano Ilker in prigione

Ma i colpi di scena per quanto riguarda la serie tv non sono ancora terminati. Le anticipazioni di Innocence riguardanti la puntata in onda domani domenica 20 luglio su Canale 5 rivelano che Hale deciderà di prendere in mano la questione. L’uomo offrirà 10 milioni di dollari a Bahar per impedirle di denunciare Ilker per l’aggressione subita da Ela. Ma la donna si opporrà ancora una volta, decidendo di rendere pubblica la notizia di quanto successo. Ilker sarà quindi travolto da uno scandalo mentre rimarrà in prigione in custodia cautelare. Sarà qui che l’uomo riceverà un tentativo di linciaggio da parte degli altri galeotti, tanto da venire trasferito nel vicino ospedale.