Innocence anticipazioni puntate 17 e 23 agosto: Ela dimessa dall’ospedale

Innocence continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico anche nel corso delle puntate in onda domenica 17 e sabato 23 agosto. Le anticipazioni della serie tv turca del weekend raccontano che il nome di Sirin comparirà su tutte le pagine di giornali e sui social. Nel frattempo, Arum e Hale cercheranno di rintracciare Sertak mentre la posizione di Irem diventerà sempre più delicata dopo essere stata accusata di essere la mandante dell’aggressione subita da Ela. Dagli spoiler di Innocence si apprende che Hale organizzerà una cena dove condividerà sui social alcune foto delle due famiglie sorridenti e felici. Intanto Ela verrà dimessa dall’ospedale ed a casa troverà una festa a sorpresa organizzata per il suo compleanno. La ragazza apparirà sempre stanca e fragile e per questo lascerà la festa in anticipo.

Innocence anticipazioni puntate 17 e 23 agosto: Irem aveva ferito Bahar

Le anticipazioni di Innocence riguardanti le nuove puntate in onda il 17 e 23 agosto su Canale 5 rivelano che Bahar crederà che sua figlia dovrebbe accettare il denaro offerto da Hale e fuggire per sempre dalla Turchia. Un flashback a questo punto riporterà al momento in cui Irem si recherà a casa di Ela per scusarsi di averle strappato l’orecchino, ferendole il lobo. Ela chiamerà di nascosto Ilker, chiedendogli di raggiungerla. Irem a questo punto prenderà un vaso con l’intenzione di colpire la protagonista ma finirà per prendere Bahar. Ela porterà la madre a farsi medicare mentre Irem incrocerà Ilker sulle scale. La donna fuori controllo getterà a terra l’anello di fidanzamento. Tornando al presente, Ilker telefonerà ad Ela chiedendole di mentire in tribunale per evitare la carcerazione preventiva e poterla incontrare. La protagonista accetterà, dichiarando al giudice di essere stata lei a chiamare Ilker quella volta in ospedale.