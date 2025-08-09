Innocence anticipazioni puntate 16 e 17 agosto: Irem arrestata per l’aggressione subita da Ela

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innocence continuerà la sua messa in onda sui teleschermi di Canale 5. Nonostante la settimana di Ferragosto, la dizi turcha continuerà ad intrattenere il pubblico italiano con le sue vicende. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma sabato 16 e domenica 17 agosto in prima visione su Canale 5 raccontano che Bahar apparirà in ansia per le condizioni mentali di Ela. La dottoressa dell’ospedale rivelerà alla donna che la ragazza soffre di un disturbo da stress post traumatico e per questo motivo non riesce a vedere la realtà in modo oggettivo. Dagli spoiler di Innocence si apprende che Irem finirà nell’occhio del ciclone a causa della conferenza stampa tenuta da Ilker. Harun intanto continuerà a non appoggiare il genero creando grande imbarazzo alla famiglia Ilgaz.

Innocence, anticipazioni puntate 16 e 17 agosto: irem è la mandante dell’aggressione subita da Ela

Le anticipazioni di Innocence riguardanti le nuove puntate in onda il 16 e 17 agosto su Canale 5 rivelano che Hale in accordo con Irem pubblicherà una foto della famiglia per mettere freno a qualsiasi pettegolezzo. Mara Harun non apparirà disposto a prendere parte alla sceneggiata. Nel frattempo continuerà il processo contro Ilker. Sarà qui che il pubblico scoprirà che la mandante dell’aggressione subita da Ela è Irem. Bahadir, a questo punto, farà arrestare la donna, la cui posizione si farà sempre più difficile dopo la deposizione davanti alla polizia. La novità farà in breve tempo il giro di tutta la Turchia. Harun e Hale mobiliteranno i propri legali per rintracciare Sertac Kaya