Innocence anticipazioni 19 e 20 luglio: Ela perde il bambino aggredita da Ilker

Dopo il grande successo ottenuto su Canale 5, il pubblico si sta chiedendo cosa succederà nelle prossime puntate di Innocence in programma sabato 19 e domenica 20 luglio sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della nuova serie tv turca rivelano che Ela apparirà sotto choc dopo aver scoperto che Timur ha tradito sua madre. La giovane farà credere alla donna di aver posto fine alla storia con Ilker per vederla felice. Ma il colpo di scena sarà dietro all’angolo. Le anticipazioni di Innocence rivelano che Ela scoprirà di attendere un bambino da Ilker. La donna cercherà di convincere l’uomo a finire la recita con Irem per crescere il loro bambino insieme. Ma la richiesta farà un buco nell’acqua visto che Ela scoprirà che Ilker e Irem si sposeranno il giorno seguente. La donna si precipiterà a casa dell’uomo dove lui avrà una reazione violenta. Ela verrà ritrovata in fin di vita mentre Ilker verrà arrestato per aggressione dopo essere stato denunciato da Bahar.

Innocence anticipazioni: Bahar apprende che Ela ha perso il bambino a causa di Ilker

Le anticipazioni di Innocence riguardanti le nuove puntate in onda il 19 e 20 luglio su Canale 5 rivelano che Bahar apprenderà che Ela ha perso il bambino dopo essere stata aggredita. La disperazione della rabbia aumenterà quando scoprirà che Timur sapeva della relazione tra Ela e Ilker e non ha fatto niente per fermarla. Allo stesso tempo, Ilker cercherà di convincere Bahar a ritirare la denuncia non essendoci un test di paternità del bambino. Ma la donna si opporrà con tutte le forze. Hale a questo punto deciderà di affrontare la questione, offrendo a Bahar 10 milioni di dollari e la possibilità di trasferirsi in America. La donna non scenderà a patti con l’uomo, preferendo rendere pubblica la notizia dell’aggressione subita dalla figlia.