Innocence anticipazioni puntata 2 agosto: Ilker esce dal carcere, Ela ha problemi psicologici?

Tanti colpi di scena accadranno nel nuovo appuntamento di Innocence che il pubblico avrà modo di vedere sabato 2 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5. l’avvocato di Ilker pronuncerà la sua arringa difensiva, sostenendo che Ela abbia alcuni problemi di natura psicologica. L’uomo crederà che la giovane abbia inscenato la sua aggressione solo per incastrare il suo assistito. Dalle anticipazioni di Innocence si apprende che Bahar difenderà sua figlia, mostrando le sue foto in ospedale. La donna verrà allontanata dall’aula mentre sui social network diventeranno virali le foto che Ela inviava ad Ilker durante la loro conoscenza.

Innocence anticipazioni 2 agosto: i giudici decidono per la scarcerazione di Ilker

Le anticipazioni di Innocence riguardanti la nuova puntata in programma il 2 agosto su Canale 5 rivelano che i giudici decideranno per la scarcerazione di Ilker in attesa del processo. Una volta tornato a casa, l’uomo dovrà affrontare la furia di suo papà Ismail. Quest’ultimo accuserà suo figlio di aver macchiato il nome della famiglia e Hale di averlo protetto troppo in tutti questi anni. A tal proposito, Irem deciderà di restare con Ilker, consapevole però che il loro matrimonio è basato su un accordo. Ela, nel frattempo, continuerà ad essere ricoverata in ospedale per riprendersi dalle conseguenze della brutale aggressione. La donna dimostrerà di non ricordarsi nulla di quanto accaduto la sera con Ilker.