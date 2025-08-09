Innocence anticipazioni puntata 10 agosto: il passato di Lea viene a galla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innocence è tra le serie tv che stanno andando in onda in questo periodo estivo su Canale 5. Anche domani 10 agosto andrà in onda una nuova puntata ricca di colpi di scena per la gioia dei telespettatori da casa. Le anticipazioni della dizi turca raccontano che Timur ricorderà a Bahar che non può attaccare chiunque osa andare contro a Ela. L’uomo ricorderà a sua moglie che la loro stessa figlia era stata portata più di una volta in commissariato per aver insultato Irem con dei post su internet. Dagli spoiler di Innocence si apprende che Ela era stata ascoltata dalla polizia per l’uso di alcuni profili falsi con cui aveva insultato Irem. La ragazza era stata rilasciata perché Irem, su pressione di Ilker, aveva ritirato la denuncia.

Innocence: ecco cos’è accaduto nella puntata precedente

Nella puntata precedente di Innocence che il pubblico ha visto oggi 9 agosto, Ela è stata travolta dalla bufera mediatica. La donna è finita al centro di parecchie critiche in seguito all’apertura del processo contro Ilker. Per questo motivo, la ragazza sconvolta ha provato a togliersi la vita se non fosse stata fermata dall’intervento di sua madre Bahar. La donna ha detto a sua figlia di credere alla sua versione anche se la stessa Ela non è apparsa più sicura di quale sia la verità. Una volta tornata a casa, Bahar ha deciso di affrontare Hande, che è stata difesa da Neval, Timur e tutta la famiglia. La serie tv turca non subirà nessuno stop. Anche nella settimana di Ferragosto, le vicende di Lea e Bahar continueranno la loro programmazione con due puntate previste il 16 e 17 agosto.