Innocence anticipazioni domani 3 agosto: Ela e la madre travolte da una bufera mediatica

Innocence tornerà anche domani 3 agosto con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Ela affronterà con grande difficoltà il tentativo di ricordare e costruire i momenti che l’hanno condotta sull’orlo nella morte. Nel frattempo, la situazione si complicherà sia per lei che sua madre nel corso dell’udienza. Le anticipazioni di Innocence rivelano che i comportamenti di Ela desteranno tantissimi sospetti. Beril riuscirà a dimostrare che la ragazza aveva comprato una collana per sé stessa, fingendo che fosse un regalo di Ilker. Il caso emergerà ancora una volta tramite social. Ela e la madre verranno sommerse da commenti velenosi, prese di posizione drastiche ed un’ondata crescente di scetticismo.

Innocence anticipazioni 3 agosto: i sostenitori di Ela iniziano a mettere in dubbio la veridicità della sua storia

Le anticipazioni di Innocence riguardanti la nuova puntata in programma domani domenica 3 agosto sui teleschermi di Canale 5 raccontano che la scoperta sulla collana scatenerà una bufera mediatica dove molti sostenitori di Ela inizieranno a mettere in dubbio la veridicità della sua storia con Ilker, pensando che sia tutto un’invenzione. La ragazza apparirà molto turbata dai ricordi del passato. La donna inizierà ad avere dei dubbi anche su sè stessa. La serie tv con l’attrice İlayda Alişan sta riscuotendo un grande successo in Italia grazie alle tematiche attuali raccontate. Sui social si leggono commenti del titolo: “Questa serie ha il peso di portare un tema importante, attuale, soprattutto in questo momento storico in cui viviamo. Andava mandata in onda in prima serata e non da 40 min solo nel weekend… Serviva per sensibilizzare ancora di più, riconoscere il problema culturale”.