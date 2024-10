Inizia il campionato dell’Asd Sporting Manfredonia

NEXT MATCH

UNITI CERIGNOLA – SPORTING MANFREDONIA

Campo Mondo Sport Cercat

Ore 15:00

Pronti per la prima trasferta del Campionato. Mister GRAVINESE si prepara alla prima trasferta Stagionale dopo l’ottimo avvio in Coppa Puglia. Fermi ai box, l’attaccante IACCARRINO che sta recuperando la condizione fisica dopo un operazione al ginocchio, ed in forse per domenica il Capitano DE NITTIS dopo una botta importante rimediata durante l’allenamento di Martedì.