Eventi Manfredonia
Ingresso gratuito al Parco Archeologico di Siponto il 2 giugno
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Ingresso gratuito al Parco Archeologico di Siponto il 2 giugno
Il Parco Archeologico di Siponto vi aspetta con un doppio appuntamento speciale
- Lunedì 1 Giugno 2026: apertura straordinaria con ingresso al consueto costo del biglietto.
- Martedì 2 Giugno 2026: in occasione della Festa della Repubblica, il Parco sarà ad ingresso gratuito.
Orario di apertura: 10:30 – 19:30
Chiusura biglietteria: 18:45
Per informazioni: @aditusculture
Vieni a vivere con noi due giornate all’insegna della storia, dell’arte e della cultura.