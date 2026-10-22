Ingredienti, etichette e packaging: le nuove norme su detersivi e detergenti introdotte dall’UE

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le nuove regole europee stanno modificando progressivamente il modo in cui vengono realizzati, confezionati ed etichettati molti prodotti di uso quotidiano. Dagli standard sugli ingredienti alle informazioni sulla sicurezza, passando per imballaggi, ricariche ed etichette digitali, l’obiettivo è duplice: rendere i prodotti più trasparenti per chi li acquista e ridurne l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita.

Etichette più chiare e passaporto digitale

Uno dei capitoli centrali riguarda le informazioni da fornire al consumatore. Il nuovo regolamento europeo su detergenti e tensioattivi, il Regolamento (UE) 2026/405, entrato in vigore il 22 marzo 2026 e applicabile dal 23 settembre 2029, punta a rendere più leggibili i dati su composizione e sicurezza: ingredienti, fragranze allergizzanti, conservanti e indicazioni di pericolo. A questo si aggiunge il passaporto digitale del prodotto, consultabile tramite QR code o supporti analoghi, che raccoglierà informazioni dettagliate su composizione, sicurezza e impatto ambientale senza sovraccaricare l’etichetta fisica. Anche i centri antiveleni riceveranno i dati sugli ingredienti prima dell’immissione in commercio.

Formule e materiali più biodegradabili

Le novità più rilevanti, però, non riguardano soltanto le etichette, ma le caratteristiche stesse dei prodotti e dei materiali. Il Regolamento UE 2026/405 rafforza i requisiti di biodegradabilità per i tensioattivi e introduce un percorso specifico per le pellicole e i polimeri utilizzati nelle capsule. Tra i prodotti interessati da questa evoluzione rientrano anche articoli di uso quotidiano che acquistiamo abitualmente nella grande distribuzione organizzata (GDO), facendo la spesa in supermercati come, ad esempio, Bennet, e nel caso dei detersivi liquidi per la lavastoviglie . Dovranno, infatti, rispettare il limite di 0,3 g di fosforo per dose standard, e delle capsule, per le quali la normativa prevede l’introduzione di nuovi criteri di biodegradabilità per i film idrosolubili.

Il limite sul fosforo per i detergenti destinati ai consumatori era già previsto dalla normativa precedente, ma è stato confermato nel nuovo quadro. Per i produttori si tratta di rivedere formule e materiali con largo anticipo, in modo da arrivare pronti alle scadenze fissate da Bruxelles. Le scadenze sono scaglionate nel tempo: entro il 23 marzo 2032 le pellicole delle capsule e i polimeri al loro interno dovranno soddisfare i requisiti di biodegradabilità, mentre dal 23 marzo 2034 i criteri si estenderanno alle sostanze organiche aggiunte intenzionalmente nei detergenti in concentrazione pari ad almeno il 10%.

Imballaggi, riuso e ricariche

Il terzo fronte riguarda il packaging e le modalità di acquisto. Dal 12 agosto 2026 si applica il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio , noto come PPWR, che punta a ridurre la quantità di rifiuti, a favorire il riutilizzo e la ricarica dei contenitori e a semplificare il corretto conferimento degli imballaggi nella raccolta differenziata. Nella stessa direzione va il regolamento sui detergenti, che riconosce per la prima volta un quadro normativo dedicato alla vendita tramite stazioni di ricarica, con l’obiettivo di ridurre l’uso di plastica monouso. Per i consumatori questo potrebbe tradursi, nei prossimi anni, in una presenza più capillare di erogatori sfusi e confezioni ricaricabili nei punti vendita.

Un cambiamento graduale

L’evoluzione normativa interviene dunque su più livelli: maggiore trasparenza delle informazioni, attenzione alla biodegradabilità di formule e materiali, confezioni più orientate al riuso e nuovi strumenti digitali per consultare i dati sui prodotti. Grazie ai periodi transitori previsti, il risultato sarà un cambiamento graduale nel modo in cui i prodotti vengono formulati, confezionati e presentati ai consumatori, che nei prossimi anni troveranno sugli scaffali articoli più trasparenti e sostenibili. Per le imprese la sfida sarà adeguarsi per tempo, aggiornando formulazioni, confezioni e sistemi informativi; per i cittadini, invece, il cambiamento si tradurrà in strumenti più semplici per conoscere ciò che acquistano, confrontare le alternative disponibili e gestire correttamente imballaggi e rifiuti domestici.