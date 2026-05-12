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INFRASTRUTTURE, NICOLA GATTA ANNUNCIA LA SVOLTA PER LA SP77 MANFREDONIA-CERIGNOLA

FOGGIA – Arriva la svolta per la SP 77. Nei giorni scorsi Invitalia, nell’ambito del CIS Capitanata, ha ufficialmente ultimato la procedura di gara e affidato i lavori per il completamento della cosiddetta ‘Rivolese’, l’arteria strategica che collega Cerignola e Manfredonia.

“Abbiamo buone notizie sul piano infrastrutturale – ha detto Nicola Gatta, responsabile del CIS Capitanata e consigliere regionale – perchè l’importo complessivo per questa arteria è di circa 50 milioni di euro. Al momento abbiamo una disponibilità di 30 milioni, ma siamo già al lavoro per stanziare gli ulteriori 20 milioni necessari, nell’ambito del CIS o con nuovi fondi FSC, per completare definitivamente questa importante infrastruttura”. ​Il piano di rilancio della viabilità provinciale non si ferma però alla zona che collega la città ofantina al golfo. Gatta ha infatti annunciato importanti novità anche per il versante nord della provincia, riguardanti la SP 109, la strada che collega Lucera e San Severo: “Abbiamo completato – ha spiegato Gatta – la procedura per il finanziamento della Lucera-San Severo nell’ambito della Strada Regionale 1. Nei mesi scorsi abbiamo incontrato i sindaci e finanziato lo studio di fattibilità. Tutta questa attività ha portato a un finanziamento di 35 milioni di euro. Nei prossimi giorni avremo l’ufficialità del CIPESS con lo stanziamento voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la Regione Puglia”. Secondo il responsabile CIS Capitanata, questi risultati sono il frutto di una programmazione costante mirata a mettere in sicurezza e ammodernare la rete viaria della provincia di Foggia, per rispondere alle esigenze storiche del territorio.