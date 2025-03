[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

INFO DAY ERASMUS+ A MANFREDONIA: OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE EUROPEA PER GLI ADULTI

Manfredonia, 17 marzo 2025 – Si terrà oggi, alle ore 18:00, presso la sede dell’Università della Terza Età di Manfredonia, l’InfoDay Erasmus+, un evento informativo dedicato alle opportunità offerte dal programma europeo per la formazione degli adulti. Il consorzio ha come scopo formativo prioritario la formazione degli adulti nel campo dei gruppi di auto mutuo aiuto: informazione, formazione, conoscenza dei meccanismi psicologici e capacità di creare e gestire i gruppi di self help nelle varie dimensioni sociali, assistenziali e culturali.

L’incontro sarà tenuto dall’Associazione Stigmamente Arte Media e Psichiatria, vincitrice di un bando Erasmus+ dedicato alla formazione continua, che guiderà un consorzio di enti coinvolti in progetti di mobilità internazionale. L’Università della Terza Età di Manfredonia, in qualità di partner del consorzio, consentirà ai propri soci di partecipare nei prossimi anni agli scambi culturali europei, accedendo a esperienze formative innovative in diversi paesi dell’Unione Europea.

Durante l’evento, verranno illustrati i dettagli del progetto, le modalità di partecipazione e i benefici della mobilità Erasmus+ per gli adulti, con un focus sul valore della formazione permanente e dell’inclusione culturale.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva alla dimensione europea dell’apprendimento e della crescita personale.

Per informazioni:

📍 Luogo: Università della Terza Età di Manfredonia

🕕 Orario: 18:00

📩 Contatti: info@stigmamente.it

Associazione Stigmamente Arte Media e Psichiatria