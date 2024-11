Influenza, Pregliasco a Adnkronos Salute: “Inizio stagione intenso”

Il virologo Fabrizio Pregliasco parla a Adnkronos Salute dell’influenza stagionale.

“Di sicuro la stagione sta iniziando in modo abbastanza intenso, come già le prime previsioni facevano pensare. Si conferma la circolazione di un mix di virus. Siamo ancora in una fase iniziale”, ma il freddo è cominciato e “credo che, come sempre, il picco arriverà presumibilmente a cavallo delle festività natalizie”.

Quanti italiani verranno colpiti dall’influenza? “L’influenza 2024-25 con il suo cocktail di patogeni metterà a letto “circa 15 milioni di italiani”

“Vedremo quanto peserà il virus H3N2“, la nuova variante ‘australiana’ che nell’altra metà del mondo ha alimentato la seconda stagione influenzale più pesante dell’ultimo decennio, e “che insieme al ‘vecchio’ H1N1 è già stato isolato più volte nel nostro Paese. Davvero attenzione a quella che sarà una stagione intensa”.